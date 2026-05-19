UKRAJINSKA KRIZA - Rumunski "F-16" oborio ukrajinski dron u Estoniji; Ukrajinska vojska: Za dva dana pogođene dve velike rafinerije nafte u Rusiji

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.546. dan. U ruskom udaru na Priluke u Černigovskoj oblasti poginule su tri osobe, uključujući i petnaestogodišnjeg dečaka, a 29 je povređeno. Kijev tvrdi da su u prethodna dva dana pogođene dve velike rafinerije na zapadu Rusije.

- Rjabkov: Ne postoji vojno-politička osnova za bezbednosni dijalog Rusije i Zapada Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je danas da trenutno ne postoji vojno-politička osnova za dijalog Rusije i Zapada o bezbednosti, uključujući kontrolu nuklearnog naoružanja. - Jedna osoba poginula, tri povređene u ruskom napadu na Harkovsku oblast Jedna osoba je poginula, a tri su povređene danas u ruskom napadu dronom na Harkovsku oblast na istoku