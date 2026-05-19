Vembanjama ispisao istoriju - Sparsi posle dva produžetka šokirali Oklahomu (VIDEO)

OKLAHOMA SITI - Košarkaši San Antonio sparsa pobedili su Oklahomu 122:115 posle dva produžetka u prvom meču finala Zapadne konferencije NBA lige i poveli 1:0 u seriji. Najzaslužniji za pobedu bio je Viktor Vembanjama sa 41 poenom i 24 skoka.

Sparsi su došli do velikog „brejka“ u Oklahoma Sitiju i peti put u šest međusobnih duela od starta ove sezone savladali Tandere. Viktor Vembanjama odigrao je jedan od najboljih mečeva u karijeri. Francuski centar je postao najmlađi igrač u istoriji NBA plej-ofa sa najmanje 40 poena i 20 skokova na jednom meču. Sa 22 godine i 134 dana nadmašio je Karima Abdul-Džabara, koji je takav učinak imao u finalu 1970. godine. Šej Gildžes-Aleksander odigrao je jedno od