Srušio se dio mosta u Gradišci, obustavljen saobraćaj na jednom od najprometnijih prelaza BiH i Hrvatske

Na graničnom prelazu Gradiška, na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, srušio se dio mosta preko rijeke Save zbog čega je saobraćaj za putnička vozila i pješake obustavljen, saopštio je Bosanskohercegovački auto-moto klub.

Nema povrijeđenih. Riječ je o jednoj od najfrekventnijih graničnih tačaka između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Novi granični prelaz Gradiška trebao je biti otvoren u decembru prošle godine, ali nije, jer nije postignut dogovor na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koji je potrebno izmijeniti kako bi se carinici rasporedili na ovaj novi granični prelaz. Protiv izmjene