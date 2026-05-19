Gorivo u Severnoj Makedoniji od danas skuplje

Litar benzina od 95 oktana u Severnoj Makedoniji od danas je skuplji za dva denara, a dizela i benzina od 98 oktana za 2,5 denara.

Maksimalna maloprodajna cena litra „eurodizela“ na pumpama u Severnoj Makedoniji noćas od ponoći je 92 denara, bezolovnog benzina „eurosuper 95“ – 87 denara, a bezolovnog benzina „eurosuper 98“ – 89 denara. Vlada Severne Makedonije do 1. juna je produžila umanjene akcize na goriva i povlašćenu stopa poreza na dodatu vrednost (PDV) od 10 odsto za benzine.