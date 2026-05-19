NUNS: Neprimerena izjava člana Upravnog odbora RTS-a o karikaturisti Dušanu Petričiću

Nezavisno udruženje novinara Srbije ( NUNS) ocenilo je danas da je izjava člana Upravnog odbora Radio-televizije Srbije Predrag Azdejković o karikaturisti Dušanu Petričiću „neprimerena i maliciozna“.

Azdejković je 16. maja, na dan kada je objavljena vest o smrti karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa (1933-2026) napisao na društvenoj mreži Iks (X) da Petričić treba da se „pripremi“. „NUNS ocenjuje da je ovakva izjava apsolutno neprimerena, nedopustiva i posebno zabrinjavajuća imajući u vidu da dolazi od člana Upravnog odbora Javnog medijskog servisa. Reč je o poruci koja, u kontekstu smrti jednog od najznačajnijih karikaturista u Srbiji, ne može biti shvaćena