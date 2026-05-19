Počelo suđenje MUP-u zbog narušavanja autonomije novosadskog univerziteta

Danas je održano prvo ročište pred Osnovnim sudom u Novom Sadu po tužbi 58 profesora novosadskog univerziteta protiv Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) zbog nezakonitog boravka policije u univerzitetskom kampusu i kršenja prava članova akademske zajednice.

Tokom današnjeg ročišta govorili su bivša profesorka Jelene Kleut u svojstvu tužilje i svedok odbrane dekana Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoj Alanović. Alanović je svedočio na poziv državnog pravobranilaštva, koje zastupa MUP Srbije, a drugi svedok, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje (DIF) Patrik Drid opravdao je svoj izostanak. Dekan Alanović je novinarima ispred suda ponovio da je sudu predočio razloge zbog kojih je policija došla i više dana