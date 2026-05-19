Advokat se vratio i objavio spisak Kurosaoa za Mundijal

Reprezentacija Kurosaoa oduševila je fudbalski svet i po prvi put u istoriji izborila plasman na Mundijal.

Mala karibska država biće deo najveće planentarne smotre koja se od 11. juna do 19. jula održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Kurosao se nalazi u grupi E, gde će za rivale imati Nemačku, Ekvador i Obalu Slonovače. Selektor Dik Advokat, koji je najpre podneo ostavku, a onda nedavno predomislio i vratio na klupu, objavio je istorijski spisak Kurosao za Mundijal. Na spisku Kurosaoa za Mundijal su sledeći igrači: Golmani: Tajrik Bodak (Telstar),