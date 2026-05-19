Lola Radivojević korak bliže Rolan Garosu
Srpska teniserka Lola Radivojević plasirala se danas u polufinale kvalifikacija za Rolan Garos, pošto je u Parizu pobedila 157. teniserku sveta Poljakinju Lindu Klimovicovu posle dva seta, 6:3, 6:4. Radivojević, 147. teniserka sveta, pobedila je posle sat i 23 minuta. Ona je pet puta oduzela servis protivnici, koja je napravila dva brejka. Radivojević će u polufinalu igrati protiv 167. teniserke sveta Gret Minen iz Belgije.
