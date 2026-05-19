Moskva upozorava: Raste rizik od „frontalnog sudara“ NATO-a i Rusije

Strateški rizici „frontalnog sukoba“ između NATO-a i Rusije rastu, a njegove posledice bi bile katastrofalne, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov u intervjuu za ruske medije.

Zamenik ministra je primetio „eskalatorni narativ evropskih prestonica o 'predstojećoj pretnji rata visokog intenziteta' sa Rusijom“. Komentarišući namere Finske da dozvoli uvoz nuklearnog oružja, kao i planove Francuske i Poljske da izvrše vežbe iznad Baltičkog mora na kojima će se vežbati nuklearni udari na ciljeve u Rusiji, Rjabkov je primetio da je „Rusija jasno i nedvosmisleno iznela svoj izuzetno negativan stav prema takvim pripremama Evropljana“. „Ovi