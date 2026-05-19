Tramp: Postoji vrlo dobra šansa da SAD postignu sporazum sa Iranom

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u da postoji vrlo dobra šansa da Sjedinjene Američke Države postignu sporazum sa Iranom kako bi sprečile Teheran da izradi nuklearno oružje.

Ova izjava je objavljena nekoliko sati nakon što je američki predsednik rekao da je odložio planirani vojni napad na Iran kako bi se omogućio nastavak pregovora. Tramp je rekao da su ga lideri zemalja ključnih američkih saveznica na Bliskom istoku zamolili da odloži planirani vojni napad na Iran, zakazan za danas kako bi se omogućio nastavak pregovora sa Teheranom. Potvrdio je da je upozorio američke saveznike da su SAD i dalje spremne da pokrenu napad velikih