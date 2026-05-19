Fermin Lopez zadobio prelom metatarzalne kosti, propušta Svetsko prvenstvo

Fudbaler Barselone, Fermin Lopez, pretrpeo je ozbiljnu povredu - prelom metatarzalne kosti desne noge, saopštio je danas španski klub.

Ova vest predstavlja značajan udarac za Barselonu, ali i za špansku reprezentaciju, s obzirom na to da je Lopez bio ključni igrač u oba tima. Prema informacijama koje prenosi Mundo Deportivo, Lopeza očekuje operacija, a predviđa se da će pauzirati između četiri i osam nedelja. Ovakav razvoj situacije znači da će Lopez propustiti predstojeće Svetsko prvenstvo, što je veliki gubitak za španski tim koji se priprema za izazove na svetskoj sceni. Povreda se dogodila