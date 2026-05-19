Fermin Lopez zadobio prelom metatarzalne kosti, propušta Svetsko prvenstvo

Telegraf pre 32 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Fermin Lopez zadobio prelom metatarzalne kosti, propušta Svetsko prvenstvo

Fudbaler Barselone, Fermin Lopez, pretrpeo je ozbiljnu povredu - prelom metatarzalne kosti desne noge, saopštio je danas španski klub.

Ova vest predstavlja značajan udarac za Barselonu, ali i za špansku reprezentaciju, s obzirom na to da je Lopez bio ključni igrač u oba tima. Prema informacijama koje prenosi Mundo Deportivo, Lopeza očekuje operacija, a predviđa se da će pauzirati između četiri i osam nedelja. Ovakav razvoj situacije znači da će Lopez propustiti predstojeće Svetsko prvenstvo, što je veliki gubitak za španski tim koji se priprema za izazove na svetskoj sceni. Povreda se dogodila
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Kraj lepe priče! Karvahal napušta Real Madrid!

Kraj lepe priče! Karvahal napušta Real Madrid!

Kurir pre 2 sata
Srpski reprezentativac nakon bruke u prvenstvu ostao bez trenera, na radaru je Crvene zvezde

Srpski reprezentativac nakon bruke u prvenstvu ostao bez trenera, na radaru je Crvene zvezde

Telegraf pre 2 sata
Sportska hronika: Vaterpolisti Radničkog najavili odbranu titule

Sportska hronika: Vaterpolisti Radničkog najavili odbranu titule

RTK pre 3 sata
Advokat se vratio i objavio spisak Kurosaoa za Mundijal

Advokat se vratio i objavio spisak Kurosaoa za Mundijal

Sportske.net pre 3 sata
Arsenal već danas može postati šampion: Ovo je scenario da Tobdžije posle 22 godine osvoje Premijerligu

Arsenal već danas može postati šampion: Ovo je scenario da Tobdžije posle 22 godine osvoje Premijerligu

Kurir pre 3 sata
Ove reči su najbolji dokaz da će Kejn ostati još dugi niz godina

Ove reči su najbolji dokaz da će Kejn ostati još dugi niz godina

Sportske.net pre 4 sati
Arsenal nadomak titule, Haverc heroj

Arsenal nadomak titule, Haverc heroj

Nova pre 4 sati

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoBarselona

Najnovije vesti »

Panika u Parizu! Francuska zvezda napustila teren - svi strepe pred pred finale Lige šampiona!

Panika u Parizu! Francuska zvezda napustila teren - svi strepe pred pred finale Lige šampiona!

Kurir pre 3 minuta
Vremeplov: Proglašen je Zakon o vojsci Srpske Republike u BiH

Vremeplov: Proglašen je Zakon o vojsci Srpske Republike u BiH

RTV pre 43 minuta
Hala sportova: Predškolci priredili praznik atletike u Novom Beogradu

Hala sportova: Predškolci priredili praznik atletike u Novom Beogradu

Kurir pre 53 minuta
Deo Novog Beograda i Zvezdare bez vode ceo dan, a negde i umanjen pritisak: Stiže tek u 20 časova, evo spiska adresa

Deo Novog Beograda i Zvezdare bez vode ceo dan, a negde i umanjen pritisak: Stiže tek u 20 časova, evo spiska adresa

Blic pre 13 minuta
Njih devetoro osuđeno na smrt! Jemenski pobunjenici Huti izrekli najstrože kazne za saradnike saudijske koalicije protiv koje…

Njih devetoro osuđeno na smrt! Jemenski pobunjenici Huti izrekli najstrože kazne za saradnike saudijske koalicije protiv koje ratuju!

Kurir pre 23 minuta