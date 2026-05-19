Gradiška blokirana, grad u kolapsu nakon urušavanja dela mosta! Granični prelaz zatvoren

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić rekao je da se grad sada nalazi u kolapsu nakon što je došlo do delimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde na mostu preko reke Save kod graničnog prelaza. "Oko jedan čas posle ponoći došlo je do nezgode i havarije na mostu.

Pešačka traka sa ogradom je pala i sreća da niko nije bio tu", naveo je Adžić za RTRS. Iz bezbednosnih razloga, prekogranični saobraćaj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pešake. Lokalni mediji navode da je zatvoren i saobraćaj Ulicom Vojvode Stepe ispod mosta kao i Vidovdanskom ulicom. Puka je sreća da u incidentu nije bilo povređenih. "A imamo sada i proslave matura i maturanti su se okupljali, a policija je na vreme zatvorila kafiće u blizini