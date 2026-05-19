Ovo je jedan od osumnjičenih za masakr u SAD: Sa drugom pobio ljude, mami ukrao BMW i oružje

Majka iz Kalifornije očajnički je pokušavala da upozori policiju da bi njen maloletni sin i njegov prijatelj mogli da predstavljaju pretnju nekoliko sati pre nego što su otvorili vatru na džamiju u San Dijegu, ubivši troje ljudi pre nego što su sebi oduzeli život.

Tinejdžeri koji su pucali, a koje je NBC News identifikovao kao Kejna Klarka (17) i Kaleba Vaskeza (18), počeli su da ispaljuju hice ispred Islamskog centra oko 11.40 u ponedeljak. Do tada je policija već tragala za dvojicom tinejdžera, a nakon što je majka jednog od njih pozvala policiju da prijavi da je njen sin pobegao sa "nekoliko komada njenog oružja" i njenim vozilom, rekao je načelnik policije Skot Val. Val je rekao da je poziv majke stigao oko 9.42, kada je