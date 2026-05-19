Sajam tehnike i tehničkih dostignuća na Beogradskom sajmu do 22. maja: 600 izlagača iz 31 zemlje

Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća održaće se na Beogradskom sajmu od 19. do 22. maja, i na njemu će se predstaviti oko 600 izlagača iz 31 zemlje.

Slogan ovogodišnjeg 68. sajma tehnike i tehničkih dostignuća je "Tehnologija bez maske" i na ovoj četvorodnevnoj manifestaciji biće predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novosti. Kako su najavili organizatori, u halama 1A, 2, 3, 3A i otvorenom prostoru Beogradskog sajma biće predstavljena najnovija dostignuća iz oblasti industrijskih tehnologija - elektroenergetike, elektronike, telekomunikacija, procesne tehnike, brodogradnje, saobraćaja, klimatizacije,