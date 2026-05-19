Slovenija Janez Janša i zvanično nominovan za premijera: Da li će biti izabran i 4. put?

Grupa poslanika Slovenačke demokratske stranke (SDS) nominovala je danas lidera te stranke Janeza Janšu za sledećeg premijera Slovenije.

Očekuje se da će Janša formirati svoju četvrtu vladu sa srodnim strankama desnog centra i savezom koji predvodi Nova Slovenija, kao i uz podršku stranke Resnica, prenela je STA. Janšina nominacija za premijera podneta je Narodnoj skupštini uz potpise 48 poslanika. Da bi bio izabran, potrebna mu je apsolutna većina od 46 glasova u Narodnoj skupštini koja ima 90 poslanika. Glasanje može da se održi najkasnije u petak. Janša je do sada tri puta bio premijer