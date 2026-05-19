Sprema se haos u prestonici: Štrajk vozača londonskog metroa, na udaru milioni građana

Britanski Nacionalni sindikat železničkih, pomorskih i transportnih radnika (RMT) najavio je da će u utorak održati 24-časovni štrajk pojedinih linija gradskog metroa zbog predloženih promena radnog vremena.

Kako je najavljeno članovi RMT-a će započeti štrajk 19. maja, po lokalnom vremenu u 11 časova do 10.59 časova 20. maja, kao i od 11 časova 21. maja do 10.59 časova 22. maja, prenosi Rojters. Očekuje se da će sve linije londonskog metroa biti pogođene štajkom, a poremećaji u saobraćaju mogli bi da potraju i tokom podneva i večeri u danima štrajka, navodi londonska uprava za saobraćaj. Navodi se da će druge linije gradskog saobraćaja u Londonu, grada sa skoro 9