Srpski reprezentativac nakon bruke u prvenstvu ostao bez trenera, na radaru je Crvene zvezde

Austrijski stručnjak Danijel Bajhler nije više trener fudbalera Salcburga, saopšteno je u ponedeljak.

Bajhler (37) je od 18. februara bio trener Salcburga i za to vreme zabeležio je četiri pobede, tri remija i sedam poraza. - Nažalost, period u kojem je Danijel Bajhler bio trener nije prošlo onako kako smo se nadali. Znamo da je preuzeo tim u teškoj situaciji i trudio se da preokrene stvari. Na kraju, ni rezultati ni učinak tima nisu ispunili naša očekivanja, zbog čega smo doneli ovakvu odluku. Želimo da u novu sezonu uđemo sa potpuno novim sportskim sektorom, zbog