Svetozar Vujić Borski slavi 35 godina karijere koncertom u Narodnom pozorištu

Gost nove epizode video-serijala “Tanjug Reflektor“ bio je kontrabasista Svetozar Vujić Borski koji je govorio proslavi 35 godina svog umentičkog rada večerašnjim koncertom u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Vujić Borski je rekao da mu je direkcija Opere Narodnog pozorišta ukazala veliku čast da na sceni "Raša Plaović" napravi koncert, povdom 35 godina rada i otprilike 2.500 odsviranih predstava. Naglasivši da će koncert biti "neponovljivi doživljaj" i da je program koncipirao hronološkim redom, Vujić Borski je podsetio da je njegov prvi nastup kao kontrabasiste bio u srednjoj školi sa "Slonom" Kamija Sen-Sansa. Napomenuvši da se bavio i pedagoškim radom, Vujić Borski