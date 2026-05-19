Ebola kosi redom: Epidemija koja je izbila u Demokratskoj Republici Kongo zabrinula Svetsku zdravstvenu organizaciju

PSIHOZA oko hantavirusa se još nije stišala u iščekivanju da prođe dug period inkubacije, a svet je već zadesila nova epidemiloška briga.

Foto: John WESSELS/AFP/Profimedia Svetska zdravstvena organizacija proglasila je stanje vanredne međunarodne situacije zbog žarišta ebole u Demokratskoj republici Kongo. Reč je o drugom najvišem nivou alarma koji se na lestvici nalazi odmah iza uzbune zbog pandemije. Do juče je prijavljen 91 smrtni slučaj verovatno izazvan ebolom, prema poslednjim podacima koje je dao Samuel-Rože Kamba, ministar zdravlja ove države u centralnoj Africi. Zaraza virusom ebole