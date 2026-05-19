"Fantastičan nivo" Putin o rusko-kineskim odnosima: "Uzajamno razumevanje i poverenje"

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin poručio je uoči posete Kini da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolarni svet.

- Redovne međusobne posete i održavanje rusko-kineskih pregovora na najvišem nivou su važan, neodvojivi deo naših zajedničkih napora da razvijemo čitav spektar odnosa između dve zemlje, otključamo njihov zaista neograničen potencijal - rekao je Putin, prenosi portal Sputnjik.rs. On je podsetio da su pre 25 godina Rusija i Kina potpisale Sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, čime je udaren čvrst temelj