Imao 2:0 protiv Sinera na Vimbldonu, a SAD... Veliko iznenađenje na Rolan Garosu

KAKAV sunovrat u karijeri doživeo je Grigor Dimitrov, a pre nešto manje od godinu sve je bilo totalno drugačije.

FOTO: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia Bugarin je na Vimbldonu prošle godine vodio u osmini finala 2-0 u setovima protiv Janika Sinera i bio je blizu velike pobede, a onda se povredio i morao je da preda meč. Ni najzagriženiji ljubitelji "belog sporta" nisu mogli da sanjaju da će se 35-godišnjak iz Haskova ovoliko mučiti po povratku na teren. On je ovog utorka izgubio u prvom kolu kvalifikacija za Rolan Garos od Haimea Farije sa 3:6, 7:5, 7:6(6). Čak dva