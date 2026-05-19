Lola voli tenis i muzeje: Srpska teniserka u Parizu pokušava da izbor glavni žreb na Rolan Garosu

Srpska teniserka Lola Radivojević (145. VTA) započela je uspešno svoju ovogodišnju parisku odiseju.

Foto: Goran Čvorović U prvom kolu kvalifikacija za glavni žreb Rolan Garosa savladala je kao 32. nosilac sigurnom igrom Poljakinju Lindu Klimovicevu (157. VTA) u dva seta, rezultatom 6:3,6:4. Sledeća protivnica danas (sreda) joj je Belgijanka Gret Minen (167. VTA). Radivojevićeva je nastupla prva od naših tenisera i teniserki na ovogodišnjem izdanju pariskog grend slema i tako otvorila "teniski bal". Ako se po jutru dan poznaje… - Bilo je puno tenzije. Ali, ostala