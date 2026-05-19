Moskva se oglasila: Evo o čemu će razgovarati ruska i kineska delegacija

RUSKA delegacija u Kini će razgovarati i o bilateralnim pitanjima i o najhitnijim globalnim krizama, rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko, prenosi TASS.

- Imamo veoma obiman dnevni red razgovora sa Kinom, koji uključuje i bilateralna pitanja i međunarodne teme. Uveren sam da će se razmatrati sva pitanja i sve ključne, možda i najakutnije krize koje trenutno postoje u svetu - rekao je novinarima. Na pitanje novinara da li će se govoriti o rezultatima posete američkog predsednika Donalda Trampa Kini, Rudenko je odgovorio da je uveren da će se razgovarati o svemu, "kako o bilateralnim