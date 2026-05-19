Nvoru nije iznenadio Partizan: Moramo da imamo više ponosa i budemo bolji u odbrani

CRVENA zvezda mora da pobedi ekipu Partizana u drugoj utakmici polufinala ABA lige ukoliko želi da ostane u trci za finale. Neko ko bi mogao da donese trijumf crveno-belima je Džordan Nvora.

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg Krilni košarkaš je odigrao odličan prvi duel. U porazu crveno-belih (100:94) postigao je 31 poen, ali ni to nije bilo dovoljni za brejk. - Mislim da jednostavno moramo da odradimo bolji posao. Gubili smo sa 20 razlike. Kao igrači, moramo da imamo više ponosa. Mislim da sami sebe dovodimo u tu poziciju. Partizan nas je jednostavno nadigrao - rekao je Nvora za "Meridian sport". Broj primljenih poena najbolje pokazuje šta u igri