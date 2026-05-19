Privedeni osumnjičeni za pucnjavu u džamiji u SAD: U vozilu im pronađeni antiislamski spisi

ANTIISLAMSKI spisi pronađeni su u vozilu povezanom sa dvojicom tinejdžera osumnjičenih za jučerašnju pucnjavu u Islamskom centru San Dijega, u kojoj su poginule tri osobe, izjavio je danas zvaničnik Ministarstva pravde upoznat sa istragom.

Navodni napadači identifikovani su kao Kaleb Vaskez (18) i Kejn Klark (17), rekao je zvaničnik za Rojters. Policija je juče saopštila da su pronađeni mrtvi u automobilu nakon pucnjave, najverovatnije od rana nanetih iz vatrenog oružja koje su sami sebi zadali. Policija je navela da se napad istražuje kao zločin iz mržnje, ali nije želela da iznese dodatne detalje o mogućem motivu. Majka Kejna Klarka sarađuje sa