Kalas: "Ponašanje Ben Gvira je nedostojno bilo koga ko obavlja funkciju ministra"

B92 pre 32 minuta
Kalas: "Ponašanje Ben Gvira je nedostojno bilo koga ko obavlja funkciju ministra"

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas je danas kritikovala izraelskog ministra nacionalne bezbednosti Itamara Ben Gvira nakon što je objavio snimak u kojem omalovažava uhapšene aktiviste Globalne flotile Sumud.

"Tretman prema aktivistima Globalne flotile, među kojima su bili i građani Evropske unije je ponižavajuć i pogrešan. Ponašanje izraelskog ministra Ben Gvira je neprimereno bilo kome ko obavlja funkciju u demokratiji", rekla je Kalas u saopštenju, prenosi Rojters. Krajnje desničarski izraelski ministar viđen je u video-snimcima kako se ruga aktivistima koji su imali poveze na očima i bili primorani da kleče pred njim, dok im je govorio: "Dobro došli u Izrael, mi smo
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Sančez: Pozvaćemo Brisel da hitno proširi sankcije protiv Ben Gvira na nivo EU

Sančez: Pozvaćemo Brisel da hitno proširi sankcije protiv Ben Gvira na nivo EU

Insajder pre 57 minuta
Sančez: Pozvaćemo Brisel da sankcije protiv Ben Gvira budu na nivou EU

Sančez: Pozvaćemo Brisel da sankcije protiv Ben Gvira budu na nivou EU

Politika pre 42 minuta
On je sramota za ministra: Kaja Kalas oplela po Benu Gviru

On je sramota za ministra: Kaja Kalas oplela po Benu Gviru

Večernje novosti pre 17 minuta
Ministar Izraela pod međunarodnom osudom zbog zlostavljanja aktivista flotile za Gazu

Ministar Izraela pod međunarodnom osudom zbog zlostavljanja aktivista flotile za Gazu

Beta pre 1 sat
Izraelski ministar ismevao aktiviste flotile za Gazu dok kleče sa vezanim rukama (VIDEO)

Izraelski ministar ismevao aktiviste flotile za Gazu dok kleče sa vezanim rukama (VIDEO)

N1 Info pre 1 sat
Ministar Izraela pod međunarodnom osudom zbog zlostavljanja aktivista flotile za Gazu

Ministar Izraela pod međunarodnom osudom zbog zlostavljanja aktivista flotile za Gazu

Serbian News Media pre 1 sat
Ministar Izraela pod međunarodnom osudom zbog zlostavljanja aktivista flotile za Gazu

Ministar Izraela pod međunarodnom osudom zbog zlostavljanja aktivista flotile za Gazu

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaIzraelRojters

Svet, najnovije vesti »

Analiza CEPA: Rasprava o odnosu Kine i Rusije je završena, Putin je rekorder

Analiza CEPA: Rasprava o odnosu Kine i Rusije je završena, Putin je rekorder

Danas pre 58 minuta
SAD zaposele iranski tanker koji je pokušao da probije američku pomorsku blokadu

SAD zaposele iranski tanker koji je pokušao da probije američku pomorsku blokadu

Danas pre 1 sat
Stotine građana na mirnom protestu u Drnišu zbog ubistva 19-godišnjaka

Stotine građana na mirnom protestu u Drnišu zbog ubistva 19-godišnjaka

Danas pre 1 sat
Rojters: Iran ima potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom

Rojters: Iran ima potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom

Danas pre 2 sata
CNN analizira: Rusija gubi u Ukrajini, Si Đinping je to primetio, trebalo bi i Tramp

CNN analizira: Rusija gubi u Ukrajini, Si Đinping je to primetio, trebalo bi i Tramp

Danas pre 2 sata