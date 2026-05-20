Kalas: "Ponašanje Ben Gvira je nedostojno bilo koga ko obavlja funkciju ministra"
B92 pre 32 minuta
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas je danas kritikovala izraelskog ministra nacionalne bezbednosti Itamara Ben Gvira nakon što je objavio snimak u kojem omalovažava uhapšene aktiviste Globalne flotile Sumud.
"Tretman prema aktivistima Globalne flotile, među kojima su bili i građani Evropske unije je ponižavajuć i pogrešan. Ponašanje izraelskog ministra Ben Gvira je neprimereno bilo kome ko obavlja funkciju u demokratiji", rekla je Kalas u saopštenju, prenosi Rojters. Krajnje desničarski izraelski ministar viđen je u video-snimcima kako se ruga aktivistima koji su imali poveze na očima i bili primorani da kleče pred njim, dok im je govorio: "Dobro došli u Izrael, mi smo