Kolaps na auto-putu Subotica-Novi Sad; Prevrnuo se kamion, formirane kilometarske kolone FOTO/VIDEO

Između petlji Vrbas i Sirig na auto-putu Subotica-Novi Sad jutros je došlo do prevrtanja kamiona, zbog čega je saobraćaj u smeru ka Novom Sadu obustavljen.

Policija preusmerava saobraćaj, a očekuje se višesatna obustava saobraćaja. Za sada nije poznato da li je neko povređen. Do teške saobraćajne nezgode došlo je rano jutros, na auto-putu između Vrbasa i Srbobrana, kada se prevrnuo šleper koji je potpuno blokirao kolovoz u smeru ka Novom Sadu. "Na ovoj deonici došlo je do kolapsa, formirane su kilometraske kolone vozila. Ipak, sada je saobraćaj počeo polako da se pušta ali i dalje su ogromne gužve", rekao je za RINU