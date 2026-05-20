Putin u Kini: ‘Nova faza prijateljstva’

Getty Images Predsednici Kine i Rusije, Si Đinping i Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin dočekan je uz crveni tepih i vojne počasti u Pekingu, a kineskog predsednika Sija Đinpinga nazvao je „dragim prijateljem“.

Tokom razgovora upotrebio je i kinesku poslovicu: „Čak i ako se nismo videli jedan dan, izgleda kao da su prošle tri jeseni“, koja se obično koristi za opisivanje čekanja nekog značajnog događaja.

Odnosi Moskve i Pekinga dostigli su „nezapamćeno visok nivo“, dodao je.

Si je kritikovao „jednostranu hegemoniju“ u svetu i pozvao na stvaranje „pravednijeg sistema globalnog upravljanja“.

„Odnosi Kine i Rusije ušli u novu fazu većeg napretka i bržeg razvoja“, rekao je Si, prenose kineski mediji.

Putinova poseta Pekingu usledila je nekoliko dana pošto je američki predsednik Donald Tramp posetio Kinu.

Bila je to prva Trampova poseta Pekingu posle skoro decenije.

Tramp je opisao razgovore kao „veoma uspešne“, dok ih je Si nazvao „istorijskom prekretnicom“.

Na početku susreta, Si i Putin su razgovarali i o energetskoj saradnji dve zemlje.

Rusija je „pouzdan dobavljač energije“, posebno u trenutku krize na Bliskom istoku, rekao je Putin.

Kina je i dalje najveći kupac ruske nafte i ključni saveznik, uprkos sankcijama.

Putin će nastojati da ojača odnose - novi gasovod koji bi mogao da isporuči do 50 milijardi kubnih metara prirodnog gasa Kini biće jedna od tema razgovora.

Situacija na Bliskom istoku je na „kritičnoj prekretnici“ i trenutno prelazi iz rata u mir, rekao je kineski predsednik, prema medijima u Pekingu.

„Moj predlog od četiri tačke za održavanje mira na Bliskom istoku ima za cilj da dalje izgradi međunarodni konsenzus, doprinese smanjenju napetosti i sukoba i promoviše mir“, rekao je Si.

Sporazum o dobrosusedstvu i prijateljskoj saradnji Kine i Rusije je produžen, prenose kineski mediji.

Strateški sporazum definiše osnovu za mirne odnose, privrednu saradnju i diplomatsko i geopolitičko oslanjanje između dve zemlje.

U njemu su i odredbe o vojnoj saradnji i odbrambenim paktovima.

Dvadesetogodišnji sporazum potpisali su 2001. godine, a produžen je za još pet godina posle isteka u februaru 2022. godine.

Sada je navodno ponovo produžen.

U danu kada je Putin počeo razgovore u Pekingu, iz kabineta predsednika Srbije saopšteno je da će Aleksandar Vučić boraviti u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. maja, na poziv Sija Đinpinga.

Balansiranje sa Zapadom

Izveštava: Lora Biker, dopisnica iz Pekinga

Kineski predsednik Si želi da pokaže da je blizak susedu i savezniku, ali ne previše, jer ga je ruska invazija na Ukrajinu dovela u nezgodan položaj.

Kina nije osudila Putinove poteze, dok istovremeno pokušava da održi veze sa Zapadom koji sa oprezom posmatra kako njih dvojica stoje jedan pored drugog.

Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, samo nekoliko nedelja pošto je Putin rekao da partnerstvo sa Kinom „nema ograničenja“.

Od početka rata, privredne veze Rusije i Kine su se produbile, a bilateralna trgovina je sada skočila na rekordne nivoe.

Kina bi mogla da pruži Moskvi ekonomski spas.

Peking ne želi destabilizujući rat u Evropi, Si želi stabilnost.

Ali takođe ne želi da vidi kolaps Putinovog režima.

To je težak balans za Peking.

(BBC News, 05.20.2026)