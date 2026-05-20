Vatromet i TikTok pesma: Arsenal šampion Premijer lige posle 22 godine

Poruka o čamcu, priča o vatri i pesma sa TikToka stvorena veštačkom inteligencijom pomogli su fudbalerima Arsenala da osvoje prvu titulu Premijer lige posle 22 godine.

Možda zvuči bizarno - ali svaki od tih elemenata, na svoj način, doprineo je dugo očekivanom uspehu koji je Mikel Arteta doneo severnom Londonu.

Arsenal je obezbedio titulu kolo pre kraja prvenstva, zahvaljujući remiju njegovog jedinog rivala Mančester sitija u gostima protiv Bornmuta (1:1).

Pre ovoga, londonski fudbalski klub tri godine zaredom završavao je takmičenje kao drugoplasirani, dva puta iza Mančester sitija i, prošle sezone, Liverpula.

Ove sezone, Arsenal je veći deo sezone bio na čelu tabele, ali je u aprilu zamalo propustio šansu, izgubivši od Mančester sitija 2:1.

„Ništa još nije odlučeno“, napisao je tada vezni fudbaler Arsenala Deklan Rajs na društvenim mrežama.

Ali 19. maja uveče, pošto je Siti odigrao nerešeno sa Bornmutom, Rajs je objavio fotografiju igrača Arsenala kako slave, uz komentar: „Odlučeno je“.

Siti je gubio od Bornmuta, izjednačivši tek u četvrtom minutu sudijske nadoknade, a da je uspeo da preokrene navijači Arsenala bi strepeli i u poslednjem kolu Premijer lige.

Ali poslednja utakmica u prvenstvu neće ništa promeniti za Arsenal - slaviće dugo čekani trofej.

Ova je 14. šampionska titula u istoriji Arsenala.

Londonski klub je poslednji put osvojio titulu Premijer lige 2003/04, kada je ekipa tadašnjeg trenera, Francuza Arsena Vengera završila sezonu bez poraza, pobedivši 26 utakmica i remiziravši 12.

Toj generaciji Arsenala je nadenut nadimak „Nepobedivi“.

„Od kada je Arsenal poslednji put osvojio Premijer ligu, oženio sam se, dobio dete koje je sada tinejdžer i razveo se“, napisao je navijač Arsenala Met u prenosu uživo na BBC Sportu.

Jeff Moore/PA Wire Navijači Arsenala okupili su se ispred stadiona kluba, Emirati, u severnom Londonu, čekajući ishod utakmice Mančester sitija i Bornmuta. Kada je sudija na toj utakmici odsvirao kraj, počelo je veliko slavlje 'tobdžija' uz vatromet

Sautempton špijunirao rivale, izbačen iz plej-ofa za plasman u Premijer ligu

Osim titule Arsenala, glavna vest u engleskom fudbalu je i Sautempton.

Klub je trebalo da igra u plej-ofu za plasman u Premijer ligu naredne sezone, ali je kažnjen posle priznanja da je ove sezone špijunirao tri ligaška rivala.

Posle istrage čelnika Čempionšipa (druge engleske lige), uprava Sautemptona je priznala da su ljudi iz kluba krišom gledali treninge Oksford junajteda i Ipsviča, kao i Midlsboroa dok se pripremao za prvu utakmicu polufinala plej-ofa 7. maja upravo protiv Sautemptona.

Odlučeno je da Sautempton bude izbačen iz finala plej-ofa, a umesto njega će se protiv Hala za plasman u Premijer ligu boriti Midlsboro.

Pored toga, Sautempton, čiji je vlasnik srpski biznismen Dragan Šolak, sledeću sezonu u Čempionšipu počeće sa minus četiri boda.

'Verujte u proces'

Mikel Arteta, trener Arsenala i nekadašnji pomoćnik Pepu Gvardioli u Mančester sitiju, pretvorio je Arsenal u ekipu koja se bori za titulu otkako je decembra 2019. godine preuzeo prvi tim od Unaija Emerija.

„Mikel Arteta je u klubu već prilično dugo. Najbolji poklon koji možete da date dobrom treneru je vreme“, rekao je bivši golman Pol Robinson za BBC.

„Da, možete mu dati stotine miliona funti za dovođenje igrača, ali taj novac mora da bude pretvoren u tim, kolektiv, pobednički duh.

„[Zato je važno] dati dobrom menadžeru vreme - evo vam dokaz“, rekao je Robinson.

Justin Setterfield/Getty Images Mikel Arteta

Gvardiola je bio jedan od prvih koji je čestitao Arsenalu.

„Čestitam Arsenalu, Mikelu i celom stručnom štabu, kao i navijačima na osvajanju Premijer lige, zaslužili su“, rekao je Gvardiola na konferenciji za novinare.

Britanski premijer Kir Starmer, navijač Arsenala, čestitao je klubu, napisavši na Iksu: „22 duge godine za Arsenal. Ali konačno, vratili smo se tamo gde pripadamo. Šampioni!“

Gradonačelnik Londona Sadik Kan pridružio se čestitkama.

„Čestitam Arsenalu - prvom londonskom klubu koji je osvojio Premijer ligu posle skoro deset godina i posle 22 godine čekanja.“

Vatra i roštilj

Arteta izgleda ima neke veze sa vatrom.

Prošlog meseca, kada je njegov tim zapao u lošu formu koja je nakratko pretila da sruši snove o tituli, zamolio je igrače da metaforički bace negativne misli u vatru, zapaljenu na klupskom trening terenu.

Arteta je pokazao koliko polaže na održavanje duha i međusobnih veza u ekipi, organizujući roštilj za igrače, njihove porodice i zaposlene u klubu.

I ta vatra nastavlja da gori - osvojena je titula šampiona u Premijer ligi, a Arsenal ima priliku da osvoji još jedan veliki trofej, naslov prvaka Evrope, jer će 30. maja igrati u finalu Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena.

Ako pobede u Budimpešti, ovaj tim Arsenala može sebe da nazove najvećim u istoriji kluba.

Ovo nije nužno priča o jednoj sezoni, već kulminacija pažljivo isplaniranog šestogodišnjeg projekta.

„Verujte procesu“, rekao je Arteta u junu 2020.

I bio je u pravu.

Arteta i sportski direktor Andrea Berta dobiće zaslužene pohvale što su doveli Arsenal do cilja ove sezone.

Ali, istina je da je uspeh građen godinama.

Bivši sportski direktor Edu i saradnici koji je okupio, među kojima je i šef skautske službe Mark Kertis, pretvorili su klub u nešto što izaziva zavist celog fudbalskog sveta.

Od 15 najboljih igrača kluba po broju nastupa u Premijer ligi ove sezone, 10 je doveo Edu.

Za Džoša Krenkea, potpredsednika Upravnog odbora kompanije Kroenke Sports&Entertainment , u čijem je Arsenal vlasništvu, koji živi u SAD, kaže se da je bio redovan posetilac trening centra ove sezone.

U novembru je, recimo, doleteo u u London samo da bi prisustvovao dodeli nagrade ženskoj sekciji Arsenala, družeći se sa njima i navijačkim grupama i govoreći o lokalnoj zajednici koja pokreće uspeh kluba.

Ponovo je doleteo u London posle poraza od Mančester junajteda u januaru, otprilike u isto vreme kada je Arteta održao strastven govor, pozivajući navijače da podrže njegov tim.

Arsenalova sezona je zbir svih njenih delova - i nije bila bez izazovnih trenutaka.

„Tobdžije“ su propustile više prilika da uđu u mirniju završnicu trke za titulom, a izgubili su i finale Karabao kupa od Mančester sitija.

Arteta je poznat po tome koliko je nemilosrdan kao trener, ali njegova odluka da u tom finalu na Vembliju na gol stavi Kepu Arizabalagu bila je redak trenutak kada su prevladali osećaji, a upravo je greška golmana igrala važnu ulogu u gubitku trofeja.

Ali novi poraz od Sitija u prvenstvu, što je dovelo do direktne borbe za titulu ta dva kluba, Arteta i Arsenal su doživeli kao bačenu rukavicu u lice i veliki izazov.

Arteta je počeo da donosi odluke na osnovu osećaja i intuicije, što verovatno ne bi uradio na početku svog mandata.

Jedna stvar koju je stalno radio jeste korišćenje inovativnih metoda.

Pesma napravljena veštačkom inteligencijom u kojoj se pominju imena svih igrača, a za koju je Arteta rekao da je samo „došla odnekud“, postala je himna tima i cele sezone Arsenala.

U pesmi je i jedna od Artetinih omiljenih izreka - „učini da se desi“.

Pošto je doveo Arsenal do titule, sada može da se kaže da jesu - učinili su da se desi.

