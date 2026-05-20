Aleksandar Vučić: Portal za pritužbe na bahate funkcionere

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će "uskoro" otvoriti portal putem koga će građani moći da šalju pritužbe na "bahate" funkcionere.

Vučić je kazao da će se portal zvati "Ko si bre ti?".

"Tu ću primati pritužbe građana, razgovaraću s njima i gledati koliko mogu, da pronađem vremena da zajednički utičemo na smanjenje bahatosti i arogancije u našem društvu jer to je nešto što ljudi mrze najviše na svetu. Deo stvari koje nam se događaju upravo se događa zbog toga", kazao je Vučić novinarima u Palati Srbija u Beogradu gde je prisustvovao obeležavanju 15. godišnjice programa kojim studenti iz članica i posmatrača Pokreta nesvrstanih dobijaju stipendije za školovanje na državnim univerzitetima u Srbiji.

(Beta, 20.05.2026)