Janjić (SRCE): U normalnim državama pala bi Vlada, nakon hapšenja šefa beogradske policije

Beta pre 18 minuta

Generalni sekretar stranke Srbija centar (SRCE) i poslanik, Stefan Janjić ocenio je večeras da je hapšenje načelinika beogradske policije Veselina Milića "verovatno najveća afera" u istoriji policije u Srbiji i da bi u "normalnim državama" pala vlada zbog takvog slučaja. 

"Svakako bi ministar Dačić morao da podnese ostavku, kao i direktor policije. Možda Dačić i želi da podnese ostavku ali mu ne daju, poučeni onim iskustvom sa Ružićem", kazao je Janjić za televiziju N1, a prenela stranka u saopštenju.

Naveo je da će tražiti sazivanje sednice Odbora za kontrolu službi bezbednosti zato što "nema nikakvih odgovora" u tom slučaju.

"Imamo policajca koji ima stan vredan više od milion evra, nosi sat koji je u vrednosti jednog prosečnog stana, a nije započeta nikakva finansijska istraga koja ukazuje na potencijalno pranje novca. To je samo dokaz da je neophodna promena vlasti da bi se bilo šta ovde promenilo, pa da se zatvore ovakvi slučajevi", rekao je Janjić.

Načelnik beogradske policije Veselin Milić uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivična dela "neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca" i "pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela".

On je prethodno saslušan u okviru istrage o nestanku A.N. u šta su, po navodima medija, bili uključeni policajci koji su obezbeđivali Milića.

(Beta, 20.05.2026)

