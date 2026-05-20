Kineski predsednik Si i ruski Putin na sastanku u Pekingu pohvalili veze dve zemlje

Lideri Kine i Rusije, Vladimir Putin i Si Đinping, danas su pohvalili napredak strateških odnosa dve zemlje tokom sastanka u Pekingu.

Predsednik Kine Si Đinping priredio je svečan doček ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, sa počasnom gardom, dok su deca mahala kineskim i ruskim zastavama.

Pored formalnih razgovora dvojica lidera će završiti dan neformalnim sastankom uz čaj.

Odmah posle posete američkog predsednika Donalda Trampa Kini, ova poseta i rezultati samita između kineskog i ruskog predsednika će se pažljivo pratiti i porediti, piše agencija Rojters.

Si je rekao da dve zemlje treba da se usmere na dugoročnu strategiju i promovišu "pravedniji i razumniji" globalni sistem vladavine, prenela je kineska novinska agencija Sinhua.

"Razlog zbog koga su odnosi Kine i Rusije dostigle ovaj nivo je zato što smo mogli da produbimo uzajamno političko poverenje i stratešku saradnju", rekao je Si na početku sastanka sa Putinom.

Moskva posebno ističe važnost jačanja energetskih veza.

Putin je rekao da njihovi odnosi pomažu da se osigura globalna stabilnost i naglasio da Rusija ostaje pouzdan snabdevač energenarta usred poremećaja na Bliskom istoku.

"Čak i pored pozadine nepovoljnih spoljnih faktora naša saradnja i ekonomske veze nastavljaju da pokazuju dobru... dinamiku, rekao je Putin, i dodao da je pozvao Sija da poseti Rusiju iduće godine.

Putin je rekao Siju na sastanku da je odnos dve zemlje dostigao "visok nivo bez presedana".

Putin koji nazvao Sija "dragim prijateljem" dok ga je Si nazvao "starim prijateljem" stigao je u posetu u vreme kada se popravljaju bilateralna trgovina posle pada prošle godine. Trgovinska razmena dve zemlje porasla je 16,1 odsto u prvih četiri meseca ove godine u odnosu na isti period 2025.

Kremlj je naveo da ima "velika očekivanja" od Putinove posete tokom koje će pored razgovora biti potpisano više dokumenata, i održan sastanak uz čaj kada će dvojica lidera razmatrati ključna međunarodna pitanja u neformalnom okruženju.

Očekuje se potpisivanje oko 40 dokumenata i zajednička izjava od 47 strana o jačanju partnerstva, saopštio je Kremlj.

Takođe se očekuje da će lideri razgovarati o gasovodu Snaga Sibira dva, koji treba da poveže Rusiju za severnu Kinu.

Takozvano partnerstvo bez granica između Kine i Rusije ojačalo je od kada je Zapad uveo sankcije da kazni Rusiju zbog rata u Ukrajini, navodi Rojters.