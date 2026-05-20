Usvojene izmene izbornih zakona, opozicija nije bila u sali

Beta pre 3 sata

Poslanici većine u Skupštini Srbije usvojili su danas izmene i dopune četiri izborna zakona, koje je parlamentu predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Miroslav Petrašinović, dok opozicioni poslanici nisu bili u skupštinskoj sali tokom glasanja.

Usvojene su izmene i dopune Zakona o izboru predsednika Republike (140 glasova za, niko protiv), Zakona o izboru narodnih poslanika (134 glasa za, pet protiv, jedan nije glasao), Zakona o lokalnim izborima (134 glasa za, četiri protiv, jedan nije glasao) i Zakona o Ustavnom sudu (138 glasova za, jedan nije glasao).

Vlast je tokom rasprave koja je počela prošlog utorka branila predložene izmene tvrdnjom da one predstavljaju ispunjavanje preporuka koje je Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) uputila Srbiji nakon decembarskih izbora 2023. godine i koje se odnose na poboljšanje izbornih uslova.

Opozicioni poslanici, sa druge strane, tvrde da je vlast izabrala samo pet preporuka "koje ih najmanje bole" od ukupno 25, koje ne rešavaju suštinske probleme izbornog procesa u Srbiji, poput funkcionerske kampanje, pritiska na birače, medijske zastupljenosti i drugih.

Ocenili su i da je vlast kroz mnoge od njih ostavila prostor za zloupotrebe - od obaveznih obuka za članove biračkih odbora, do mogućnosti da grupe građana podnose manjinske izborne liste, što prema njihovim rečima - ostavlja mogućnost za kreiranje "fantomskih lista".

Na današnjoj sednici usvojene su i izmene odluka o sastavu stalnih delegacija Skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama, kao i izboru članova i zamenika članova odbora srpskog parlamenta.

(Beta, 20.05.2026)

