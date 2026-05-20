Veće Filozofskog fakulteta glasalo protiv zajedničkih departmana sa Fakultetom srpskih studija

Nastavno-naučno veće Filozofskog fakulteta u Nišu velikom većinom glasova danas je odbacilo predlog da taj fakultet i Fakultet srpskih studija zajedno realizuju programe departmana za srpski jezik, istoriju i ruski jezik.

Od 168 članova veća, prema rečima profesorka Filozofskog fakulteta Tatjane Stefanović Stanojević, protiv kompromisnog rešenja i zajedničkog rada bilo je 96 članova, dok je 11 članova bilo za to rešenje.

"Nastavljamo dalje. Imamo platformu koju ćemo ponuditi već na prvoj sledećoj sednici. Mi nismo protiv pregovora", istakla je Stefanović Stanojević.

Ona je kazala da je predlog kompromisa dekan Filozofskog fakulteta Vladimir Jovanović dogovarao u Beogradu mimo Nastavno-naučnog veća.

"Da smo konsultovani pre sastanka u Beogradu mi bi rekli da se ne slažemo sa tom idejom. Zato nije slučajno što nismo konsultovani", naglasila je Stefanović Stanojević.

Prema njenim rečima, članovi Nastavno-naučnog veća rekli su na sednici koja je održana u ponedeljak sve što misle i sve što je trebalo da se kaže o kompromisnom rešenju, a danas su samo glasali o tome.

Studentkinja Filozofskog fakulteta Anđela Jeremić kazala je da studenti poštuju pre svega odluke profesora sa tri "ugrožena departmana", a oni su, dodala je, jasno rekli da su protiv kompromisnog rešenja.

"Videćemo kakva će situacija biti dalje, ali za sada je najvažnije da Filozofski fakultet ne učestvuje u kršenju Ustava i zakona Republike Srbije", naglasila je Jeremić.

Student Ilija Tasić kazao je da su studenti i nastavnici Filozofskog fakulteta glasanjem jasno pokazali šta misle o kompromisnom rešenju.

"Ovo je tek početak, jedna mala pobeda koja može da nas dovede do velike pobede. Mi smo sada bukvalno odbranili sebe, a to je dovoljno za početak", izjavio je Tasić.

On je rekao da im je rukovodstvo fakulteta saopštilo da je kompromisno rešenje najbolje moguće i jedino rešenje.

"Nama je to rešenje bilo predstavljeno kao svršen čin, stavljeni smo u situaciju da moramo da prihvatimo ili fakultet više neće moći da radi i da postoji. Naučno-nastavno veće nije poverovalo u taj narativ", kazao je Tasić.

Članovi Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta na sednici veća koja je održana u ponedeljak više od tri sata raspravljali su o dogovoru o zajedničkim studijskim programima koji je postignut 8. maja na sastanku u Nacionalnom akreditacionom telu u Beogradu.

Tom sastanku prisustvovali su pored dekana Filozofskog fakulteta u Nišu i pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Jović, šef kabineta direktora Nacionalnog akreditacionog tela Stefan Milojević, rektor Univerziteta u Nišu Jovan Stepanović i v.d. dekana Fakulteta srpskih studija Slaviša Nedeljković.

Dekan Filozofskog fakulteta Vladimir Jovanović kazao je na sednici veća održanoj u ponedeljak da je dao podršku dogovoru, jer je u interesu Filozofskog fakulteta.

Prema njegovim rečima, dogovor bi značio da bi se ova akademska godina završila regularno i bez smetnji, dok bi nakon 1. oktobra departmani za istoriju, srbistiku i rusistiku bili zajednički Filozofskom fakultetu i Fakultetu srpskih studija.

On je kazao da bi prihvatanje dogovora takođe značilo da bi Ministarstvo prosvete izmenilo Rešenje o izmeni radne dozvole Filozofskog fakulteta kojim su prethodno oduzete dozvole za rad departmanima za istoriju, srbistiku i rusistiku.

"U skladu sa važećim propisima u oblasti akreditacije, osam programa i tri departmana imali bi status zajedničkih studijskih programa, budući da bi u njihovoj realizaciji učestvovali nastavnici i saradnici Filozofskog fakulteta i Fakulteta srpskih studija", istakao je Jovanović.

Prema rečima dekana, nastava bi se izvodila na oba fakulteta, a za svaki program bi bila imenovana po dva koordinatora sa svake ustanove.

On je kazao da bi studenti koji su završili zajedničke programe ova dva fakulteta imali i duple overe diploma.

"Na sastanku mi je rečeno da je ovo trenutno najbolje rešenje koje Univerzitet u Nišu može da ponudi i da Univerzitet nema drugu opciju", izjavio je Jovanović.

On je kazao da bi, u slučaju da Filozofski fakultet ne prihvati dogovor o zajedničkom radu sa Fakultetom srpskih studija, Filozofski fakultet mogao vrlo brzo da očekuje određene mere nadležnih ministarstava.

"Naš status pred ministarstvima je nezavidan i veliki problemi koje imamo sa statusima istraživača bi samo bili još produbljeni i pogoršani", rekao je Jovanović.

Profesorka Filozofskog fakulteta u Nišu Irena Cvetković Teofilović je u ime nastavnika departmana za srbistiku, istoriju i ruski jezik i književnost koji su se opredelili za ostanak na Filozofskom fakultetu u Nišu izjavila da "kompromisno rešenje" koje su prihvatili svi učesnici pregovora nije prihvatljivo za nastavnike pomenuta tri departmana.

"Većinski deo departmana za srbistiku, deo nastavnika na departmanu za istoriju, kao i deo nastavnika na departmanu za ruski jezik i književnost smatra da je predlog za razrešenje sporne situacije nastale formiranjem Fakulteta srpskih studija u navedenoj formi i formatu neprihvatljiv, naročito imajući u vidu da je postojećim predlogom potpuno skrajnut položaj studenata", istakla je Cvetković Teofilović na sednici održanoj u ponedeljak.

Ona je kazala da dogovor predviđa da se pravno dejstvo izmene radne dozvole Filozofskog fakulteta odlaže do 1. oktobra, ali se postavlja pitanje šta će se desiti nakon toga, da li će radna dozvola Filozofskog fakulteta ponovo biti izmenjena.

"Filozofskom fakultetu u Nišu se uskraćuje pravo da prijemni ispit i upis nove generacije organizuje u dosadašnjim vremenskim okvirima, već se predlaže da to bude u oktobru 2026. godine, čime se otvara pitanje opstanka srbistike, istorije i ruskog jezika na jugoistoku Srbije", naglasila je Cvetković Teofilović.

Prema njenim rečima, u potpuno konfuznoj situaciji oduzimanja i vraćanja dozvola i programa Filozofskog fakulteta jasno se otvara i pitanje potrebe osnivanja novog fakulteta koji, dodala je, predstavlja i nepotrebni državni trošak budući da se predviđa izvođenje nastave na dva fakulteta koji imaju dva sedišta, dva dekana, dva prodekana, dva studijska tima i dva pečata.

"Smatramo neophodnim da se razgovori nastave, uz jasnu pregovaračku platformu i formiranje pregovaračkog tima u kome bi nastavnici pomenutih departmana morali da imaju svoje predstavnike", naglasila je Cvetković Teofilović.

Članovi Nastavno-naučnog veća najavili su da će uskoro biti zakazana nova sednica veća na kojoj će predstaviti svoj predlog za razrešenje problema sa kojim se Filozofski fakultet susreo nako formiranja Fakulteta srpskih studija.

(Beta, 20.05.2026)