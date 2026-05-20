Vremenska prognoza za sredu, 20. maj: Sunčano i toplije, umereni oblaci i vetar

Vreme u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije, uz malu do umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na jugu i istoku zemlje će biti umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom.

Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar, na istoku povremeno i jak.

Najniža temperatura biće od pet stepeni do 14, a najviša dnevna 21 do 25 stepeni.

Vreme u Beogradu će danas biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i malo toplije.

Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće oko 11 stepeni, a najviša dnevna oko 24 stepena.

(Beta, 20.05.2026)