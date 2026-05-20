Zvaničnik NATO-a: Osećamo da ulazimo u novo poglavlje odnosa sa Srbijom

Beta pre 1 sat

Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton izjavio je u Beogradu da je alijansa posvećena partnerstvu sa Srbijom i prvu zajedničku vojnu vežbu sa Vojskom Srbije opisao kao početak novog poglavlja u odnosima dve strane.

Hamilton, zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za partnerstva, u sektoru za politička pitanja i bezbednosnu politiku, rekao je u intervjuu agenciji Beta da alijansa želi da ima odnos sa Srbijom "koji ide onoliko daleko koliko to Srbija želi" i da "ništa ne zahteva" od Beograda.

"Mislim da smo na dobrom mestu. Stalno razgovaramo sa Srbijom o našoj nadi i očekivanju da Srbija bude snaga stabilnosti i da šalje pozitivne poruke širom Zapadnog Balkana. Srbija je najveća i verovatno najuticajnija država ovog regiona Evrope, i zato računamo na Srbiju kao partnera koji teži bezbednosti i stabilnosti zajedno sa NATO-om", kazao je Hamilton.

Prvu zajedničku vojnu vežbu Vojske Srbije i NATO-a, koja se održava u bazi "Jug" i na poligonu "Borovac" kod Bujanovca, Hamilton je opisao kao "simbol napretka" u odnosima dve strane, "uprkos tome što je prethodnih godina bilo nekih anti-NATO glasova u Srbiji i regionu".

"Osećamo da ulazimo u novo poglavlje odnosa. Mi, kao NATO, obratili smo se Srbiji u nastojanju da produbimo odnose i mislim da je odgovor do sada srdačan i recipročan. To je ton i smer odnosa koji bismo želeli da nastavimo", naveo je kanadski diplomata.

Upitan o raskoraku između održavanja prve zajedničke vojne vežbe dve strane i višegodišnjeg anti-NATO narativa u srpskoj javnosti, Hamilton je rekao da alijansa ne može da kontroliše šta će pojedinci u političkoj eliti ili u medijima reći o NATO-u, već da može jedino da deluje na način koji pokazuje da je posvećena partnerstvu sa Srbijom.

"Mi smo svakako posvećeni partnerstvu i svakako se nadamo smanjenju anti-NATO retorike u Srbiji i ovom regionu, ali, na kraju krajeva, ne možemo to da kontrolišemo, osim da pokažemo da zaista želimo da imamo odnos sa Srbijom koji je zasnovan na transparentnosti, međusobnom poštovanju i poverenju", kazao je Hamilton, koji je u Beogradu razgovarao sa zvaničnicima Srbije.

{Image2}

Hamilton je takođe ukazao da je važno da Srbija bude "veoma transparentna" prema susedima kada je reč o nabavci oružja i modernizaciji njenih oružanih snaga.

Na pitanje o najnovijim podacima koji pokazuju da Srbija najveći deo naoružanja nabavlja od Kine, Hamilton je rekao da su "veoma svesni" činjenice da Srbija vodi politiku vojne neutralnosti i multivektorsku spoljnu politiku, i da zbog toga ima odnose različite od odnosa sa NATO-om ili članicama alijanse.

"Ne mogu da komentarišem konkretnu kupovinu oružja, osim da kažem da je važno da Srbija prema susedima, bilo da su u NATO-u ili ne, bude veoma transparentna kada je reč o njenim namerama u vezi sa kupovinom oružja i o tome kako modernizuje oružane snage i u koju svrhu. Mislim da nije toliko važno samo naoružanje, već transparentnost i dijalog Srbije i njenih suseda koji u srži i kao cilj ima stabilnost, bezbednost i transparentnost", naveo je.

Hamilton je kazao i da je NATO "veoma fokusiran na nastavak razvoja širokog spektra praktične saradnje" koja može da se odvija u sklopu programa Partnerstvo za mir, kojem se Srbija pridružila pre 20 godina.

"Danas, ove i prošle nedelje, imamo vežbu NATO-Srbija na poligonu 'Borovac' kod Bujanovca, gde oružane snage NATO-a i oružane snage Srbije uče jedne od drugih, u vezi sa operacijama podrške miru. To je prilika za srpske oružane snage da usavrše svoje veštine kada je u pitanju njihovo raspoređivanje u operacijama podrške miru u inostranstvu, pod mandatom UN ili EU", dodao je.

On je rekao i da su dve strane "zajedno uradile mnogo velikih praktičnih stvari", uključujući pomaganje NATO-a srpskim oružanim snagama da unište zastarelu municiju, koja bi u suprotnom mogla da dospe u pogrešne ruke ili da bude opasna.

"Što se tiče konkretnih aktivnosti i specifičnih oblasti partnerstva koje NATO i Srbija mogu da imaju zajedno, mi smo u rukama Srbije. Želimo da čujemo od vlade Srbije i srpskog naroda šta očekuju od partnerstva sa NATO-om", naveo je Hamilton, bivši ambasador Kanade u Turskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Moldaviji.

Kad je reč o Kosovu, Hamilton je kazao da je preokupacija alijanse da osigura da misija KFOR, u skladu sa mandatom dobijenim od Ujedinjenih nacija, "bude tu da osigura bezbednost i dobrobit svih naroda, svih zajednica Kosova".

"To je naš fokus, a ne druga pitanja, koja se mogu pojaviti u jednom ili drugom nacionalnom zakonodavstvu. Ono na šta smo sada fokusirani je bezbednosna situacija na Kosovu, a paralelno sa tim podržavamo napore EU u dijalogu Beograda i Prištine, kako bi moglo da se dođe do normalizacije koja će, po našem mišljenju, samo poboljšati bezbednosnu situaciju", dodao je zvaničnik NATO-a u intervjuu agenciji Beta.

(Beta, 20.05.2026)