(Foto) Šleper se prevrnuo na auto-putu, saobraćaj blokiran. Haos kod Vrbasa, ogromne kolone kamiona i automobila, sve stoji.

Saobraćaj je potpuno blokiran prema Novom Sadu i stvaraju se velike gužve Kamion je probio zaštitnu ogradu i izazvao zatvaranje preticajne trake i ka Subotici Rano jutros došlo je do prevrtanja šlepara na auto-putu Subotica-Novi Sad, koji je celom dužinom preprečio sve tri trake auto-puta.

Saobraćaj je trenutno blokiran kod petlje Vrbas, i stvaraju se kolone kamiona i drugih vozila. Kako prenosi Instagram stranica "192_rs" uzrok prevrtanja kamiona nije poznat, a nesreća se dogodila na petlji Vrbas i Srbobran, na autoputu Subotica-Novi Sad. Prema nezvaničnim informacijama, saobraćaj je obustavljen u smeru ka Novom Sadu i stvaraju se gužve. Kako se vidi na fotografijama sa mesta incidenta, kamion se prevrnuo i tom prilikom probio i zaštitnu ogradu,