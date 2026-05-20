Sprečen crni scenario koji je Tramp spremao za EU! Brisel rano jutros doneo hitnu odluku, evo kako je sprečen opšti haos

Evropska unija i Sjedinjene Američke Države postigle su kompromis o ukidanju i ograničavanju carina na određene industrijske i poljoprivredne proizvode Sporazum podrazumeva da EU ukida carine na američku industrijsku robu, dok SAD ograničavaju carine na većinu evropskog izvoza do 15% Evropska unija se rano jutros složila da sprovede trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, a predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je pozdravila postignut