Svet na ivici haosa: Ovo je Trampov poslednji ultimatum Iranu: Ako odbiju, sledi ono najgore!

Predsednik Tramp želi da se situacija reši pregovorima i smatra da Iranci takođe žele dogovor Vens je istakao da Iran ne sme da poseduje nuklearno oružje jer bi to izazvalo nuklearnu trku širom sveta Postoje dva puta kojim Sjedinjene Američke Države mogu da krenu kad je reč o Iranu, izjavio je danas američki potpredsednik Džej Di Vens, ističući da je američki predsednik Donald Tramp zatražio od svog tima da "agresivno pregovara" sa iranskom stranom, što predstavlja