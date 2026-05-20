"Verujem da će doneti čudesa kojima se svi nadamo": Patrijarh Porfirije i Vučić dočekali Pojas Presvete Bogorodice na aerodromu: Biće na čelu Spasovdanske litije (video)

Patrijarh Porfirije i predsednik Aleksandar Vučić dočekali su na aerodromu "Nikola Tesla" Pojas Presvete Bogorodice koji će sutra biti na čelu Spasovdanske litije koja će se kretati centralnim gradskim ulicama.

Vučić je rekao da za Srbiju predstavlja ogromnu čast i nadu. - Verujem da, kako je to otac Jefrem rekao, da će Sveti pojas doneti i čudesa kojima se nadamo, i kako bismo bili i manje izloženi napadima različitih stranih sila, i kako bismo mogli u Mirnu Luku da uvedemo srpski brod. Spasovdan je dan kada mi pravoslavni hrišćani slavimo pobedu života nad smrću, uzdizanje čoveka ka Bogu, nadu i spasenje. Ovaj Spasovdan biće posebno radostan, jer na čelu litije biće