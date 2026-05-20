Vučić o prodaji NIS-a: Pregovori sa Molom ne idu dobro i nisam preveliki optimista

Kako se bliži istek roka za dogovor o preuzimanju ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), sve je manje izvesno da će se ruski Gazprom i mađarski Mol dogovoriti u roku koji je odredio američki regulator, odnosno do petka 22.maja.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao u sredu da pregovori sa mađarskim Molom ne idu dobro i da nije preveliki optimista, ali da se nada da će Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri američkom Ministarstvu finansija imati razumevanja. OFAC je u martu produžio rok za dogovor o kupovini NIS-a na dva meseca, do 22. maja. Ali kako je moglo da se čuje poslednjih dana, kamen spoticanja je rafinerija. Srpska strana zahteva da ona radi u punom kapacitetu,