Kosovski mediji: Privedenim Srbima određeno zadržavanje, zaposleni u domu zdravlja Gračanica u protestu

Advokat Nebojša Boričić koji zastupa direktora Elektrotehničke škole u Sušici Bobana Petrovića, jednog od sedmoro uhapšenih juče u Gračanici, potvrdio je za Kosovo onlajn da je Petroviću određena mera policijskog zadržavanja do 48 sati i da se on nalazi u pritvorsnom centru u Severnoj Mitrovici, prenosi Kosovo online.

Prema navodima KoSSev, koji prenosi nezvanična saznanja Kim radija, policijsko zadržavanje je određeno za sedmoro direktora u zdravstvu i prosveti koji su juče uhapšeni na Kosovu. U Gračanici je danas više desetina radnika Doma zdravlja protestom izrazilo nezadovoljstvo zbog hapšenja direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija, među kojima je i direktor te ustanove Mirjana Dimitrijević. RTS prenosi da su zaposleni prekinuli rad na sat vremena i u belim