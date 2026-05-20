Policija pronašla 330 kilograma rezanog duvana, budžet oštećen za tri miliona dinara

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je danas da će podneti krivičnu prijavu protiv D.B. (51) iz Kraljeva, kod koga je pronašla više od 330 kilograma rezanog duvana bez dokaza o poreklu i prateće dokumentacije.

Policija je u njegovom automobilu pronašla 70,07 kilograma duvana, a potom pretresom stana i drugih prostorija koje on koristi u mestu Adrani kod Kraljeva, još 262 kilograma. Oduzeti duvan je, kako se sumnja, bio namenjen daljoj prodaji, na koji način je oštećen budžet Srbije za oko 2,95 miliona dinara. D.B. je osumnjičen da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, dodaje se u saopštenju