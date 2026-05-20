Policija pronašla 330 kilograma rezanog duvana, budžet oštećen za tri miliona dinara

Danas pre 58 minuta  |  Beta
Policija pronašla 330 kilograma rezanog duvana, budžet oštećen za tri miliona dinara

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je danas da će podneti krivičnu prijavu protiv D.B. (51) iz Kraljeva, kod koga je pronašla više od 330 kilograma rezanog duvana bez dokaza o poreklu i prateće dokumentacije.

Policija je u njegovom automobilu pronašla 70,07 kilograma duvana, a potom pretresom stana i drugih prostorija koje on koristi u mestu Adrani kod Kraljeva, još 262 kilograma. Oduzeti duvan je, kako se sumnja, bio namenjen daljoj prodaji, na koji način je oštećen budžet Srbije za oko 2,95 miliona dinara. D.B. je osumnjičen da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, dodaje se u saopštenju
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Rasvetljeno paljenje vozila u u Staroj Pazovi, u požaru oštećen i deo kuće: Uhapšen muškarac (43)

Rasvetljeno paljenje vozila u u Staroj Pazovi, u požaru oštećen i deo kuće: Uhapšen muškarac (43)

Newsmax Balkans pre 18 minuta
MUP: Policija pronašla 330 kilograma rezanog duvana, budžet oštećen za tri miliona dinara

MUP: Policija pronašla 330 kilograma rezanog duvana, budžet oštećen za tri miliona dinara

NIN pre 23 minuta
Kod muškarca u Kraljevu nađeno više od 350 kg duvana: Oštetio budžet za oko tri miliona dinara, policija podnela prijavu

Kod muškarca u Kraljevu nađeno više od 350 kg duvana: Oštetio budžet za oko tri miliona dinara, policija podnela prijavu

Euronews pre 1 sat
Ravetljeno paljenje vozila u u Staroj Pazovi, u požaru oštećen i deo kuće: Uhapšen muškarac (43)

Ravetljeno paljenje vozila u u Staroj Pazovi, u požaru oštećen i deo kuće: Uhapšen muškarac (43)

Newsmax Balkans pre 23 minuta
(Foto) Nađeno oko 260 kilograma duvana kod Kraljeva: Muškarac (51) oštetio budžet Srbije za skoro tri miliona dinara

(Foto) Nađeno oko 260 kilograma duvana kod Kraljeva: Muškarac (51) oštetio budžet Srbije za skoro tri miliona dinara

Newsmax Balkans pre 1 sat
MUP: Krivična prijava protiv Kraljevčanina kod kog je pronađeno 330 kilograma duvana

MUP: Krivična prijava protiv Kraljevčanina kod kog je pronađeno 330 kilograma duvana

N1 Info pre 1 sat
Policija kod muškarca iz Kraljeva pronašla više od 330 kilograma rezanog duvana

Policija kod muškarca iz Kraljeva pronašla više od 330 kilograma rezanog duvana

Insajder pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPBudžet SrbijeakcizeKraljevo

Hronika, najnovije vesti »

Rasvetljeno paljenje vozila u u Staroj Pazovi, u požaru oštećen i deo kuće: Uhapšen muškarac (43)

Rasvetljeno paljenje vozila u u Staroj Pazovi, u požaru oštećen i deo kuće: Uhapšen muškarac (43)

Newsmax Balkans pre 18 minuta
Nasmrt pretukao beskućnika na Adi Ciganliji: Veštačenjem utvrđene nejasnoće o mentalnom stanju optuženog

Nasmrt pretukao beskućnika na Adi Ciganliji: Veštačenjem utvrđene nejasnoće o mentalnom stanju optuženog

Mondo pre 8 minuta
Šok-preokret: Smanjena kazna za ubistvo Nikole Bojovića!

Šok-preokret: Smanjena kazna za ubistvo Nikole Bojovića!

Telegraf pre 17 minuta
Ovo je vila Saše Vukovića Bosketa na Senjaku: Visoki zidovi, kamere, reporteri Nova.rs zatekli policiju na terenu FOTO

Ovo je vila Saše Vukovića Bosketa na Senjaku: Visoki zidovi, kamere, reporteri Nova.rs zatekli policiju na terenu FOTO

Nova pre 23 minuta
Policija u Crnoj Gori oduzela luksuzni "porše", a sada je on postao vlasništvo države: Evo šta je razlog

Policija u Crnoj Gori oduzela luksuzni "porše", a sada je on postao vlasništvo države: Evo šta je razlog

Blic pre 38 minuta