Putin u Kini: Dogovor o izgradnji velikog gasovoda, injekcija ruskoj privredi

Ruski predsednik Vladimir Putin dočekan je uz crveni tepih i vojne počasti u Pekingu, a kineskog predsednika Sija Đinpinga nazvao je „dragim prijateljem“.

Tokom razgovora upotrebio je i kinesku poslovicu: „Čak i ako se nismo videli jedan dan, izgleda kao da su prošle tri jeseni“, koja se obično koristi za opisivanje čekanja nekog značajnog događaja. Odnosi Moskve i Pekinga dostigli su „nezapamćeno visok nivo“, dodao je. Si je kritikovao „jednostranu hegemoniju“ u svetu i pozvao na stvaranje „pravednijeg sistema globalnog upravljanja“. „Odnosi Kine i Rusije ušli u novu fazu većeg napretka i bržeg razvoja“, rekao je