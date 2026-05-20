Terzić saopštio kojih 16 igračica vodi na Aia Kup u Đenovi

Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić saopštio je spisak igračica za predstojeći „Aia Kup“, koji će biti održan u Đenovi.

Selekcija Srbije će u četvrtak, 21. maja, otputovati u Đenovu, gde će od 22. do 24. maja, u okviru „Aia Kupa“, igrati protiv reprezentacija Italije, Poljske i Turske. Na spisku Terzića za taj turnir nalaze se: Tehničari: Slađana Mirković i Marija Miljević. Korektori: Vanja Bukilić i Anja Zubić. Libera: Bojana Gočanin i Aleksandra Jegdić. Srednji blokeri: Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Minja Osmajić i Maša Kirov. Primači servisa: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović,