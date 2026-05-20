Tramp negira tvrdnje FT-a: Si nije govorio da će Putin zažaliti zbog invazije

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Američki predsednik Donald Tramp demantovao je danas medijske izveštaje da mu je kineski lider Si Đinping rekao da bi ruski lider Vladimir Putin mogao da zažali zbog invazije na Ukrajinu. „Si Đonping mi to nikada nije rekao“, kazao je Tramp na današnjoj konferenciji za medije u Beloj kući, prenosi Ukrajinska pravda.

Fajnenšel tajms je prethodno objavio, pozivajući se na svoje izvore, da je kineski lider dao tu izjavu tokom opsežnih razgovora sa Tampom koji su se dotakli i Ukrajine. Tramp je ranije rekao da je sa Si Đinpingom razgovarao o ratu u Ukrajini tokom posete Pekingu prošle nedelje i da su složili da žele da se borbe okončaju, ali nije navodio nikakve detalje.
