(VIDEO) Nestvaran preokret Niksa za vođstvo u finalu Istoka

Košarkaši Njujork Niksa poveli su u finalnoj seriji Istoka plej-ofa NBA lige, pošto su u prvoj utakmici kao domaćini nakon produžetka savladali Klivlend Kavalirse rezultatom 115:104.

Njujork je do poebde stigao posle neverovatnog preokreta. Imali su Niksi 22 poena zaostatka na manje od osam minuta pred kraj, ali je velikom serijom u finišu regularnog dela izjednačila na 101:101 pogotkom plejmejkera Džejlena Bransona na 20 sekundi do kraja. Potom je odgovornost preuzeo plej Kavalirsa Džejms Harden, ali je bio primoran da doda loptu beku Semu Merilu koji je promašio otvorenu trojku i otišlo se u produžetak. Tamo su Niksi u ranoj fazi napravili