Đere bez četvrtfinala u Ženevi: Tri brejk lopte i kraj sna za srpskog tenisera

Laslo Đere nije uspeo da nastavi sjajnu seriju rezultata na ATP turniru u Ženevi, pošto je u osmini finala posle velikog preokreta poražen od petog nosioca Artura Rinderkneša sa 6:4, 6:7 (4), 1:6.

Srpski teniser bio je veoma blizu novog trijumfa i devete uzastopne pobede, ali nije uspeo da prelomi duel u ključnim momentima drugog seta. Đere je pri rezultatu 4:4 imao čak tri brejk lopte koje su mogle da mu donesu vođstvo od 5:4 i priliku da u narednom gemu servira za plasman u četvrtfinale. Ipak, propustio je sve tri šanse, što je rival znao da kazni. Rinderkneš je potom uspeo da izbori taj-brejk, osvojio drugi set, a zatim u odlučujućem delu meča potpuno