Finalna serija plej-ofa Istočne konferencije NBA lige: Košarkaši Njujorka ogromnim preokretom i posle produžetka pobedili Klivlend

Košarkaši Njujorka su ogromnim preokretom u četvrtoj četvrtini i posle produžetka pobedili Klivlend rezultatom 115:104 (101:10) i tako poveli 1:0 u finalnoj seriji plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Klivlend je osam minuta pre kraja u Njujorku imao plus 22 (93:71), ali je domaćin prvo izborio produžetak, a zatim i stigao do veoma važne pobede. Džejlin Branson je bio heroj Niksa sa 38 poena, pet skokova i šest asistencija. Mikal Bridžis dodao je 18 uz pet skokova, a po 13 poena su dali Džoš Hart, O Dži Anunobi i Karl Entoni Tauns, koji je imao i 13 skokova. Donovan Mičel je dao 29 poena za Klivlend, a po 15 su dali Evan Mobli i Džejms Harden. Sledeći meč je na