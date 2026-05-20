Stiže otopljenje, ali ne zadugo. Temperatura preko 25 stepeni, a osveženje, kiša i grmljavina od ovog datuma.

U Srbiji će u sredu 20. maja preovladavati promenljivo vreme uz smenu sunčanih intervala i oblaka, dok se u pojedinim krajevima posle podne očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura kretaće se od 11 do 15 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 21 do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a biometeorološke prilike uglavnom će pogodovati većini hroničnih bolesnika. Prema izgledima vremena za naredne dane, u četvrtak i petak zadržaće se promenljivo i nestabilno vreme uz duže sunčane intervale, ali i povremene pljuskove sa grmljavinom, naročito u